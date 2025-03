VW Virtus Exclusive agrada na mecânica e quer ser sedã médio

VW Virtus Exclusive agrada na mecânica e quer ser sedã médio Com motor 1.4 TSI de até 150 cv, Virtus é equipado porém caro para um compacto R$ 160 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h00 ) twitter

O mercado de sedãs diminuiu com a moda dos SUVs, que cada dia conquista mais clientes. Todavia, ainda há modelos para quem gosta dos tradicionais modelos com porta-malas avantajados como o Volkswagen Virtus Exclusive, que tenta atrair os órfãos das versões básicas do Jetta, hoje vendido apenas na opção GLI 350 TSI. Portanto, para conquistar os amantes de sedã a marca alemã colocou o conhecido motor 1.4 TSI de até 150 cv. O Virtus Exclusive tem bons equipamentos, embora traga alguns poréns, que notamos ao testá-lo e o preço de R$ 161.990 pode fazer o cliente procurar outros concorrentes.

O visual é mais conservador. Tem grade e detalhes exclusivos e por dentro exibe bancos em couro com costura cruzada, uma herança dos antigos Santana Executivo e depois Exclusiv do final dos anos 1990.

Bem equipado, só que...

Obviamente, o Volkswagen Virtus Exclusive é bem equipado, visto que está acima da versão Highline. Portanto, tem controle de estabilidade, controle de tração, bloqueio de diferencial, ISOFIX, rodas de liga leve de 18 polegadas, a famosa multimídia VW Play de 10,1 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, que funciona muito bem sem engasgos e lembra um smartphone, painel de instrumentos digital, ar-condicionado digital Climatronic com filtro de poeira e pólen, Keyless, seis airbags, entre outros equipamentos.

Esses outros equipamentos são os de assistência de condução, que no caso são o controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência e assistente de partida em subidas. Contudo, poderiam ser melhor calibrados, uma vez que o ACC se desliga ao se aproximar do veículo da frente, o que exige ao motorista pisar no freio, não funcionando como o Honda Sensing, que equipa o City. Além disso, a calibração da frenagem autônoma assusta em manobra, pois freia o sedã fortemente, tentando prever uma possível colisão durante uma manobra na marcha ré.

Ademais, a câmera de ré tem uma resolução que lembra aquelasde modelos mais baratos no estilo VGA, ficando distante dos carros chineses, que têm uma imagem em full HD.

Espaçoso

O Volkswagen Virtus Exclusive, que traz acabamento escurecido nas lanternas traseiras e detalhes únicos tenta se vestir de sedã médio e perfil conservador . Além disso, tem um bom espaço bem aproveitado com 2,61 metros de entre-eixos e 1,75 metro de largura, o que permite colocar três adultos no banco traseiro sem aperto.

Inclusive, há saída de ar e USB-C para quem vai sentado atrás. O modelo ainda tem 4,56 metros de comprimento, 1,48 metro de altura e 521 litros de porta-malas.

No dia a dia

Ao longo dos sete dias com o Volkswagen Virtus Exclusive foi possível notar que motor 1.4 TSI e a transmissão de seis velocidades automáticas estão bem casados, visto que tem trocas suaves e precisas, que não atrapalham a arrancada e retomada.

Esse conjunto motriz tem 150 cv e 25,5 kgfm de torque, que mostra vigor no dia a dia, o que é um ponto positivo do sedã compacto. O motor usado no T-Cross Highline, Polo GTS e no futuro Nivus GTS tem suas virtudes com torque e potência ideais.

Outro destaque é o acerto do carro, que tem suspensão bem calibrada para ruas brasileiras, não deixando o sedã bobo ao rodar e nem tão duro para atrapalhar o conforto dos passageiros. Inclusive, esse comportamento é típico da marca no Brasil.

Apesar disso, foi difícil chegar perto do consumo indicado pelo Inmetro, que é de 11,7 km/l na cidade e 14 km/l na estrada com gasolina, pois fizemos 8,7 km/l. Já com etanol chegamos ao máximo de 7,7 km/l, ficando distante dos 8,1 km/l na cidade e dos 9,9 km/l na estrada. Claro, rodamos em trechos mistos e estrada, só que em nenhum momento foi possível chegar aos números indicados pelo Inmetro.

Concorrência

O Volkswagen Virtus tem diversos concorrentes no Brasil, indo de Chevrolet Onix Plus até Toyota Yaris sedã. Começando pelo modelo da GM, a configuração topo de linha Premier AT Turbo, que tem 116 cv, sai por R$ 134.890. Bom dizer, que destas opções, o Onix Plus terá a mecânica mais complicada por conta da correia banhada em óleo. Já o sedã da Toyota tem motor apenas aspirado de 1.5 litro de até 110 cv e com preço de R$ 123.890. Outro rival é o Nissan Versa Exclusive, também com motor sem turbo, sendo 1.6 litro de até 116 cv. Neste caso o preço é de R$ 141.490. Por fim, há o Honda City, outro como motor aspirado de até 126 cv, com preço de R$ 146.700.

Bom, o Volkswagen Virtus Exclusive é o mais potente, mais equipado em relação ao Onix Plus, Versa e Yaris, só que perto do City, que tem um acabamento e um sistema de assistência à condução melhor com preço mais barato, o sedã da marca da Anchieta pode ficar devendo, só que entrega mais desempenho, agradando quem gosta de acelerar, além de ter um desenho mais clássico do que os rivais.

Vale a pena? Sim, para quem busca um sedã equilibrado mecanicamente e com um bom conjunto de suspensão, sem dúvida. Agora, se o cliente prefere andar mais tranquilo, certamente não será a melhor opção

VIRTUS EXCLUSIVE: o que ele tem do antigo Santana EXCLUSIV ? Veja o Vídeo!

