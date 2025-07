WEC SP 2025: Cadillac disputa com motor V8 aspirado e outro elétrico de 679 cv Sistema híbrido entra em ação em velocidades superiores a 120 km/h Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

WEC SP 2025: Cadillac disputa com motor V8 aspirado e outro elétrico de 679 cv Marcos Camargo Jr 13.07.2025

A Cadillac participa neste domingo (13/07) da etapa do Mundial de Endurance (WEC) 2025, as 6 Horas de São Paulo. A equipe disputa a prova com o modelo V-Series.R, que combina motor V8 aspirado a combustão e sistema elétrico de até 679 cv.

WEC SP 2025: Cadillac disputa com motor V8 aspirado e outro elétrico de 679 cv Marcos Camargo Jr 13.07.2025

Assim como todo carro americano, o bólido utiliza um motor V8 5.5 aspirado, montado na traseira, associado a um motor elétrico no eixo dianteiro. Juntos, os dois sistemas entregam até 679 cv, conforme o regulamento técnico da categoria. O sistema híbrido entra em ação em velocidades superiores a 120 km/h e também atua na recuperação de energia durante as frenagens. A tração é traseira em baixa velocidade e passa a ser integral quando o elétrico é ativado.

WEC SP 2025: Cadillac disputa com motor V8 aspirado e outro elétrico de 679 cv Marcos Camargo Jr 13.07.2025

A motorização híbrida da Cadillac é padronizada com componentes fornecidos por Bosch, Williams Advanced Engineering e Xtrac. Já o chassi é desenvolvido internamente com base no regulamento da classe LMDh.

WEC SP 2025: Cadillac disputa com motor V8 aspirado e outro elétrico de 679 cv Marcos Camargo Jr 13.07.2025

A marca americana participa da etapa brasileira com dois carros, com os pilotos Earl Bamber, Alex Lynn, Sébastien Bourdais, Jenson Button, Pipo Derani e Jack Aitken.

‌



WEC SP 2025: Cadillac disputa com motor V8 aspirado e outro elétrico de 679 cv Marcos Camargo Jr 13.07.2025

INVASÃO DA CADILLAC AGORA DE MANHÃ NA PROVA DA WEC em Interlagos! VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros INVASÃO DA CADILLAC AGORA DE MANHÃ NA PROVA DA WEC em Interlagos! . Tem carro rodando na Faria Lima, no autódromo e a pergunta que fica é quando serão lançados aqui no Brasil? @generalmotorsbrasil ♬ Canyons - Official Sound Studio

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.