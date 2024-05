Xiaomi dobra capacidade de produção do SU7 para atender a demanda Operação diária de produção do Xiaomi SU7 passa de 8 para 16 horas

A Xiaomi se viu em um case de sucesso após a apresentação do SU7 na China. Mesmo após algumas desistências há 100.000 encomendas para o sedã elétrico e de acordo com a imprensa local a empresa irá acelerar a produção do carro para atender a alta demanda.

A operação diária de produção do Xiaomi SU7 passa de 8 para 16 horas e agora a capacidade de produção mensal chega a 20.000 unidades. Trata-s de um incremento importante pois ontem a Xiaomi comemorou a entrega de 10.000 unidades do sedã elétrico.

O fundador e CEO da Xiaomi, Lei Jun, havia dito que a fábrica em Pequim poderia produzir 40 unidades do SU7 por hora ou um carro a cada 76 segundos.

A Xiaomi pretende aumentar a capacidade de produção em 2025 pois no segundo semestre deve começar a construção de uma nova fábrica que terá capacidade para fazer 150 mil unidades dobrando a capacidade produtiva da marca. Até o fim do ano a Xiaomi quer abrir mais 216 lojas em 46 cidades na China com o foco de entregar 100 mil unidades do SU7 até dezembro.





