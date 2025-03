Yamaha lança MT 07 e 03 já na linha 2026 Dupla ganha várias novidades especialmente no caso da MT-07 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/03/2025 - 15h41 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yamaha/Divulgação O Mecanico

Os fãs da linhagem esportiva da Yamaha já contavam com a reestreia da MT-07 mas talvez não esperassem que ela fosse surgir tão rápido no Brasil. Meses após o lançamento na Europa a Yamaha relançou a esportiva MT 03 e também a MT-07 reforçando seu portfólio de motocicletas esportivas. Há diversos avanços importantes na linha das motos esportivas especialmente no caso da MT-07.

Yamaha MT-03 Connected 2026

‌



A renovação começa com MT-03 que mantém o motor de 321cm3 com 41cv e 3kgfm de torque a 9.000rpm com câmbio de seis marchas. Além de um novo visual a Yamaha mudou a posição de pilotagem com mais espaço para os pés, guidão ajustado e uma posição relaxada e confortável mesmo tem uma moto esportiva.

Yamaha/Divulgação O Mecanico

A Yamaha MT-03 Connected 2026 traz embreagem assistida e deslizante e conectividade smartphones para receber chamadas e até notificações no painel.

‌



Yamaha/Divulgação O Mecanico

Na suspensão a MT 03 traz garfo telescópico invertido com 37 mm de diâmetro e a traseira mantém sistema tradicional do tipo Monoshock, com sete ajustes de pré-carga. Os freios contam com disco dianteiro de 298 mm e traseiro de 220 mm com sistema antitravamento ABS. Os pneus Metzeler seguem a medida de 110/70 na dianteira e 140/70 na traseira com rodas aro 17. Nas dimensões são 2090 mm de comprimento, largura de 755 mm e 1075 mm de altura.

Yamaha/Divulgação O Mecanico

A Yamaha MT03 terá produção iniciada ainda este mês e estará disponível nas cores X-Black, Ice Fluo e racing Blue por R$ 33.990 (valor sugerido sem frete).

‌



Yamaha MT-07 Connected 2026

A Yamaha MT-07 ganhou uma reformulação importante em termos mecânicos acentuando a vocação esportiva. A 07 usa motor Crossplane com 689 cm³ e 73,4 cv e 6,9 kgf.m de torque a 6.500 rpm. Ha inovações como embreagem assistida e deslizante, acelerador eletrônico, controle de tração e até mesmo um amplificador acústico acoplado ao tanque para aprimorar o ronco esportivo.

Yamaha/Divulgação O Mecanico

Na suspensão o sistema invertido tem amortecedores com tubos de 41 mm e a traseira monoshock com sete regulagens de pré-carga. Na dianteira os freios de disco duplo tem 298 mm com pinças de quatro pistões e na traseira são 245 mm com ABS. Os pneus são 120/70 na dianteira e 180/55 na traseira Dunlop. Mas medidas são 2065 mm de comprimento, 780 mm de largura e 1110mm de altura.

Yamaha/Divulgação O Mecanico

Em conectividade a MT-07 tem novo painel digital de 5 polegadas com conexão Bluetooth e projeção por meio do aplicativo Garmin StreetCross. A esportiva maior começa a ser produzida em abril nas cores Matt Dark, Ice Fluo e Racing Blue com preço de R$ 57.990 (sugerido e sem frete).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.