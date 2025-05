Yamaha XMAX ganha nova versão Connected Scooter ganha nova versão mais conectada e com duplo painel digital Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 21h00 ) twitter

Yamaha/Divulgação

A Yamaha aproveitou o Festival Interlagos para apresentar a XMAX 300 Connected que mantém o visual do produto com tecnologias inéditas o segmento das 300cc. Há um novo conjunto full LED que inclui as setas e luzes de posição, bolha com ajuste elétrico e duas telas com controle de aplicativo.

Yamaha/Divulgação

A XMax ganha painel com conectividade composto por uma tela de LCD e outra de TFT, apresenta novo design, agora com as telas dispostas lado a lado. Destaque também para a chave presencial e a tomada USB Tipo-C.

Yamaha/Divulgação

O sistema de conectividade permite a conexão Bluetooth do smartphone ao painel por meio do aplicativo Yamaha m Motorcycle Connect. Outra novidade é o aplicativo Garmin StreetCross integrado ao painel para desfrutar de um mapa completo ou da navegação Turn By Turn com informações de trânsito em tempo real.

Yamaha/Divulgação

O display de TFT também traz informações como consumo, tensão da bateria e é compatível com todos os aplicativos de mensagens (WhatsApp, SMS, Instagram, entre outros), permite a leitura do texto completo das mensagens recebidas no smartphone conectado quando o scooter está parado.

Yamaha/Divulgação

O motor da Yamaha XMax Connected é o monocilíndrico de 300cc com 27,9 cv de potência a 7.250 rpm e 2,9 kgf.m a 5.750 rpm. A Yamaha destaca o pistão forjado em alumínio e o cilindro com a tecnologia DiASil proporcionam menor vibração.

Yamaha/Divulgação

A suspensão não sofreu alterações e continua com garfo telescópico e curso de 110 mm, enquanto na traseira o curso da suspensão é de 92 mm. Os freios da XMax contam com sistema ABS nas duas rodas, com disco de 267 mm na dianteira e 245 mm na traseira, ambos com acionamento hidráulico. As rodas da scooter têm medidas 120/70-15 na frente e 140/70-14 atrás.

Cores e disponibilidade

A Yamaha XMax 300 estará disponível nas cores Magma Brown (Marrom Fosco) com rodas pretas, X-Black (Preto Fosco) com rodas azuis e Aura Grey (Cinza Perolizado) com rodas douradas. Deve chegar às lojas em agosto pelo preço sugerido de R$ 37.990,00 (além de frete e seguro) com quatro anos de garantia e Revisão Preço Fixo.

