Yamaha XTZ Crosser 2025: teste com a renovada trail de entrada

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

No universo das motos trail no Brasil há várias opções incluindo o segmento de entrada com 150 ou 160cc. Renovada em 2023, a Yamaha XTZ Crosser é uma opção acessível e interessante para enfrentar a buraqueira nas cidades ou eventualmente alguns trechos fora de estrada em pisos sem calçamento. A Crosser mudou pouco na linha 2025 mas segue como interessante no segmento de acesso. O R7-Autos Carros testou a novidade por uma semana:

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

A Yamaha XTZ Crosser 150 tem o perfil altivo da sua proposta off road com pára-lama alto nesta versão Z (a S tem para lama baixo para um perfil urbano) traz na verdade uma ideia bem tradicional; chassi semi berço duplo, amortecedores duplos (telescópicos) de longo curso na dianteira e mono amortecedor na traseira, cinco marchas e painel digital com porte ideal para um deslocamento mais rápido com uma pegada trail.

Motor recalibrado e menos potente

O motor SOHC de 149.3 cm³ é tradicional e deriva da linha YS com 12 anos de vida e algumas evoluções. O motor 150 conta com sistema de alimentação Yamaha “Blue Flex” e tinha 12,2cv alimentado com gasolina e 12,4cv com etanol com torque de 1,28kgfm agora foi recalibrado.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

Ele agora tem 11,7cv com etanol e 11,4cv com gasolina com torque de ate 1,3kgfm para atender às novas regras de ruído e emissões do Promot 5. O câmbio tem cinco velocidades com embreagem monodisco comum e transmissão por corrente.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

As rodas são raiadas e tem 19 polegadas na frente e 17 atrás com pneus de uso misto. Os freios são a disco em ambas com 245mm na dianteira e 203mm atrás, com sistema ABS somente na dianteira.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

Além disso os faróis são em LED com projetor, há novas lanternas, painel blackout com velocímetro, conta-giros e indicador de marcha. Ainda no guidão há o tradicional contato para a chave e um ponto de 12V para posicionar um carregador por meio de um adaptador.

Teste prático

Ao longo de uma semana podemos testar a recalibrada Yamaha Crosser que está um pouco menos potente. Mas não se nota a alteração na prática. A trail acelera com vigor dentro dos seus limites de uma 150cc para um motor com desenvolvimento mais antigo.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

A Crosser é ágil para andar nas cidades, corredores e locais apertados e o ABs interage de forma eficiente em caso de água e situações de desnível em piso sem asfalto. Essa, aliás é uma qualidade: a Crosser freia muito bem. O motor deve um pouco de rendimento em alta por conta das suas limitações normais e a Yamaha deveria se atentar ao movimento da concorrente Honda que já oferece modelos de entrada com 160cc há algum tempo.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

No nosso teste a Crosser rodou com um tanque de etanol a uma média de 27km/l mas depois, com gasolina, sua média melhorou para 39km/l. Em uma conta simples dá para concluir que não vale a pena o combustível vegetal sendo que em duas ocasiões, na primeira partida pela manhã, a moto precisou de um tempo para estabilizar a aceleração e oferecer o rendimento esperado.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

Diante da Honda Bros e da Haojue NK 150, a Yamaha tem um excelente produto bem calibrado para a cidade e eventualmente uma viagem sem pressa. A Yamaha XTZ Crosser 150 Z 2025 custa R$ 21,4 mil + frete e seguro do frete na rede de concessionários e tem três anos de garantia.

