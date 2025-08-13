Zeekr 9X estreia como primeiro híbrido plug-in da marca com 1.381 cv SUV de luxo tem visual tradicional e surpreende pela mecânica Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zeekr 9X Zeekr/Divulgação

A Zeekr, marca premium de veículos elétricos do grupo Geely, apresentou oficialmente seu primeiro híbrido plug-in. O novo Zeekr 9X é um SUV grande de alto desempenho, equipado com a maior bateria já usada em um PHEV — 70 kWh — e um conjunto híbrido que entrega 1.381cv somados. Com mais de três toneladas, o Zeekr 9X acelera como um supercarro e traz pacote avançado de assistência à condução e conectividade.

Zeekr 9X Zeekr/Divulgação

Plataforma e evolução da marca

Fundada em 2021, a Zeekr estreou com o elétrico 001, uma perua ou “shooting brake” de longo alcance. Agora, o 9X amplia a linha para o segmento híbrido de alto desempenho. O modelo é construído sobre a nova plataforma SEA-S da Geely (de tamanho ampliado), suspensão a ar com até 28 cm de altura livre e sistema ativo antirrolagem de 48V.

Zeekr 9X Zeekr/Divulgação

Desempenho e autonomia

‌



O conjunto híbrido do Zeekr 9X combina um motor 2.0 turbo a gasolina de 275 cv com três motores elétricos de carbeto de silício, totalizando 1.381 cv. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,1 segundos, com velocidade máxima limitada a 240 km/h. A bateria CATL Freevoy de 70 kWh garante até 303 km no ciclo CLTC, enquanto uma opção menor de 55,1 kWh também será oferecida. O sistema elétrico de 900V e carregamento 6C permite recarga de 20% a 80% em cerca de 9 minutos.

‌



Zeekr 9X Zeekr/Divulgação

Tecnologia embarcada

O Zeekr 9X estreia a plataforma eletrônica ZEEA 3.0 e o sistema de condução autônoma G-Pilot H9, com cinco sensores LiDAR, radar de ondas milimétricas, 13 câmeras e dois processadores Nvidia Thor-U, que somam 1.400 TOPS de poder de processamento. O conjunto oferece recursos de condução autônoma de Nível 3, como mudanças automáticas de faixa, manobras evasivas e estacionamento avançado. O modelo também conta com atualizações de software via OTA e integração com ecossistemas de aplicativos chineses e globais.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.