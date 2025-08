Zeekr X consegue ser melhor que o Volvo EX30: veja o teste Testamos por uma semana o produto mais acessível da marca de luxo da Geely Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2025 - 20h30 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

A Zeekr chegou há pouco menos de um ano no Brasil prometendo as últimas novidades do grupo Geely em um compacto elétrico conectado com mais de 420cv. A fórmula? A Zeekr nasceu da Geely posicionada acima da Volvo e chegou ao país com seus produtos elétricos que já estão em 10 concessionárias. E depois de testar o Zeekr X há um ano na China, agora o R7-Autos Carros testa a novidade nas ruas do Brasil ao longo de uma semana.

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Feito sobre a plataforma SEA do Volvo EX30 e tantos outros carros das linhas Smart e Link&Co, o Zeekr X tem feito sucesso na China. Ele traz um visual arrojado, com ângulos geométricos em seu perfil de hatch, e SUV com faróis embutidos, carroceria mais alta e traseira de corte reto.

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Zeekr X

Dimensões e interior do Zeekr X

Nas dimensões, o Zeekr X tem 4,43m de comprimento, 1,57m de altura, 2,03 m de largura e 2,75 metros de entre-eixos, se posicionando mais como um modelo médio. Seu porta-malas tem 362 litros e o acabamento todo em couro. Na verdade,por dentro o Zeekr X se destaca pelo couro integral no revestimento, Alcântara e acabamento com itens em metal agregando um toque sofisticado.

‌



Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

O painel do Zeekr mescla uma tela de 8,8 polegadas de boa resolução à frente do volante, algo que o Volvo EX30, por exemplo, não tem, além de uma multimídia de 14,6″ e som de 13 alto-falantes, assinado pela Yamaha.

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Motor elétrico com desempenho esportivo

‌



O Zeekr X tem duas opções de motor na China: uma com tração traseira e 272 cv de potência com 0-100km/h em 5,6s e baterias de 69kwh para rodar até 400km (WLTP) e também outra com 428cv e tração integral com 0-100km/h em 3,8s, com até 446km de autonomia no ciclo WLTP. Foi justamente essa opção que testamos.

‌



Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

O motor elétrico que na verdade são dois motores soma potência e torque imediatos com 0-100 que chega a emocionar. Pena que a carroceria alta demais não favorece uma conduta esportiva e em curvas fechadas o controle de tração “corte a aceleração”. Também faltou um dimensionamento de suspensão mais cuidadoso pois o Zeekr X tem curso excessivo com efeito de “flutuação” que poderia ser melhor.

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

O Zeekr X tem aceleração esperada para um carro de 2 toneladas e mais de 400cv. É bem seguro e silencioso, com reações de uma suspensão mais voltada ao conforto de rodagem do que ao desempenho de um carro tão potente. A visibilidade é boa, mas poderia ser melhor com o painel um pouco elevado em um carro de carroceria mais alta.

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Com rodas aro 20, bem grandes, a sensação é de dirigir um carro maior. Mas o Zeekr surpreende sobre o quanto acelera e freia. Fosse mais baixo, seria muito melhor.

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Na Europa e na China

Na Europa a Zeekr tem feito sucesso e o carro foi muito bem avaliado no Euro NCap que é o teste mais eficiente do mundo em segurança. Tem ADAS completo com controle adaptativo, câmera de alta resolução, frenagem e alertas em um pacote bem completo além do som de qualidade.

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

O Zeekr X é um dos frutos de sinergia da Geely e vem da fábrica em Zheijiang que combina alta conectividade com tecnologia 5G, integração online com fornecedores e uma linha de produção automatizada que nós já visitamos no ano passado. Na linha são feitos carros da Polestar, Volvo, Link&Co e Zeekr, que desenvolveu a nova plataforma modular SEA que será usada em vários produtos.

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

O preço de R$ 298 mil surpreende pela entrega de potência e tecnologia sendo um pouco mais caro que o Volvo EX30 Ultra que custa a mesma coisa porém com 272cv e não com 428cv do Zeekr X. Ainda que sejam irmãos de plataforma o Zeekr X traz melhor conectividade, mais itens de série e muito mais potência pelo mesmo preço.

ZEEKR X 2025: o SUV elétrico chinês que usa a base do Volvo EX30! Vale a pena? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.