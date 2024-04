Zeekr anuncia operação no Brasil, divulga modelos mas não os preços

Alto contraste

A Zeekr é uma marca com três anos de operação. Nascida do grupo Geely, que tem como principal marca a Volvo, onde estão a Lynk e a Polestar, a Zeekr já nasceu com foco nos carros elétricos e anunciou nada menos que quatro modelos que devem começar a chegar ainda neste ano. Os preços, porém, não foram revelados.

Vamos por partes. A marca anunciou esta semana que irá oferecer o Zeekr 001 e o SUV Zeekr X que chegam no segundo semestre. Para o próximo ano haverá um novo sedã compacto e uma van chamada Zeekr 009.

O Zeekr 001 é onde estão as maiores apostas da marca recém chegada e deverá ter motor de 421 ou 789cv com tração integral e autonomia de 600km na motorização mais “fraca”. Mas os ciclos de produto são tão curtos que enquanto a marca anunciava o 001 no Brasil, sua evolução que é o 007 já está sendo mostrada na China em cinco versões com preços a partir de US$ 29,9 mil, cerca de R$ 150 mil.

A Zeekr está chegando ao Brasil apenas alguns meses depois de iniciar sua operação na Europa. Depois da China, a marca está na Suécia desde o final do ano passado e pretende chegar este ano a Alemanha, Noruega, Dinamarca, Alemanha e Israel além do Brasil.