Zeekr apresenta SUV elétrico 7X que pode vir ao Brasil SUV terá até 639cv de potência e concorre com Tesla Model Y na China Autos Carros|Marcos Camargo Jr 24/04/2025 - 09h00

A Zeekr mostra no Salão de Shangai o novo SUV elétrico 7X. De olho nos concorrentes alemães a empresa do grupo Geely também deve lançar o novo modelo elétrico no Brasil.

Com visual arrojado e porte de Tesla Model Y (chamado de Juniper na China), o Zeekr 7X tem proposta de alto desempenho com motor de 639cv e dois motores com 72kgfm de torque. No modo Sport o 7X acelera de 0-100/h em 3,8s. São 218cv no motor dianteiro e nada menos que 421cv no traseiro alimentado por baterias de 75kwh.

Com Pack robusto de baterias, o 7X cumpre mais de 540km de autonomia por recarga. A bateria é de lítio ferro fosfato (LFP).

Entre os destaques estão 1,3m2 de teto panorâmico, 2,90m de entre eixos, carga de telefone sem fio de 50w, painel de 13” e multimídia com 16”. Há um head-up display com uma área de projeção virtual de 36,2” e realidade aumentada.

A Zeekr vai lançar o 7X na configuração topo de linha com portas de abertura automática a 90 graus e outros itens tecnológicos. Na Europa onde a 7X deve ser lançada no final do ano o preço deve chegar aos 70 mil euros, cerca de R$ 500 mil em valores convertidos. Hoje a Zeekr já tem 10 pontos de venda no Brasil e está presente em cidades como São Paulo, Ribeirão Preto, Curitiba e Brasília.

ZEEKR VAI LANÇAR dois carros NO BRASIL ESTE ANO: Zeekr X e 001. VEJA O VÍDEO!

