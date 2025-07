‘Não vejo possibilidade’, diz Mauro Vieira sobre encontro entre Lula e Trump Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que Lula não irá se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, antes do provável início da implementação das tarifas de 50% a produtos brasileiros, em 1° de agosto Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 20/07/2025 - 19h15 (Atualizado em 20/07/2025 - 19h17 ) twitter

Lula está no Chile para participar de evento em defesa da democracia Ricardo Stuckert / PR - 17.07.2025

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que não há possibilidade de encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes do início da implementação das tarifas de 50% a produtos importados pelo mercado norte-americano, em 1° de agosto.

“A questão comercial não é para ser negociada entre chefes de estado”, disse.

Para o chanceler, as negociações comerciais devem ser separadas das discussões políticas.

“Nós temos um problema na questão comercial. Já tivemos onze reuniões, eu falei com o representante da Casa Branca. O vice-presidente falou com o Departamento de Comércio. Nós temos todo o diálogo necessário”, afirmou.

O ministro se reuniu neste final de semana com o presidente Lula, que embarcou para o Chile neste domingo para participar da cúpula em defesa da democracia.

