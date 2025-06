Para amenizar impactos da guerra, governo vai aumentar biocombustível na gasolina e no diesel Mistura do etanol na gasolina deve subir de 27% para 30%, e no diesel, de 14% para 15%; assunto foi discutido com Lula Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 23/06/2025 - 17h42 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h45 ) twitter

Mistura do etanol na gasolina deve subir de 27% para 30% RODNEY COSTA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.06.2025

O presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira (23) no Palácio do Planalto com o ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, para discutir ajustes na composição dos combustíveis com objetivo de amenizar os impactos no Brasil com o agravamento da guerra no Oriente Médio.

A mistura do etanol na gasolina deve subir de 27% para 30%, o que, segundo fontes do MME, permite ao Brasil ser autossuficiente, parar com a importação e acabar com a volatilidade.

Já o biodiesel no diesel deve aumentar de 14% para 15%. Na prática, a presença de mais biocombustível reduz as importações e o Brasil fica menos vulnerável às variações do mercado internacional.

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se reunirá na quarta-feira (25) para discutir o assunto.

O governo chegou a adiar o aumento da mistura do biodiesel por preocupações inflacionárias. A mudança estava prevista para março e, agora, era esperada até o fim do segundo trimestre.

