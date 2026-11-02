Mulheres têm mais inteligência emocional do que os homens? Veja o que a ciência diz
Estudo internacional aponta diferenças entre os gêneros na gestão das emoções, mas resultados variam conforme a fase da vida
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Os cinco pontos que fazem parte do comportamento do líder na tomada de decisão
Eles são aspectos fundamentais para que os cinco Es, que nós vimos na semana passada, possam funcionar adequadamente
Conheça cinco passos para tornar as decisões mais justas e transparentes
Modelo de gestão destaca a importância de ouvir, explicar decisões e promover o engajamento para alcançar resultados melhores
As questões reveladas pelas urnas no 1º turno das eleições e o que elas querem dizer
É importante chamar a atenção de que o comparecimento às urnas foi de 78,92%, quase 79%, além de uma participação feminina maior
Pausa nos relacionamentos garante tempo de reflexão sobre si mesmo
O objetivo é ter tempo para o autocuidado e direcionar o que você investe, tanto emocionalmente como financeiramente, para si mesmo
Dois senadores e segundo turno: tudo que você precisa saber antes de votar nas eleições
No próximo domingo (4), eleitores escolhem deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da República
Quais são os impactos diretos da economia da atenção na educação das crianças?
Modelos de negócios digitais tratam o foco humano como uma mercadoria valiosa e podem ser ainda mais preocupantes para crianças e adolescentes
Economia da atenção: quando o foco das pessoas se torna um bem valioso
Capturar e reter o tempo das pessoas se tornou mais importante até do que produzir um conteúdo
Violência não começa com um tapa, mas com o controle psicológico e isolamento
Movimento Pink Pill traz informações práticas sobre quais órgãos procurar, para onde ir, e responde a uma demanda real
Ludopatia pode acabar atingindo grupo de mulheres que têm mais dificuldade financeira
Estudo mostra que mulheres usam aposta online como uma alternativa de renda, o que pode acabar justamente no sentido oposto
O custo dos impactos da IA que devem ser levados em consideração
O uso da inteligência artificial, como qualquer coisa que se faz no nosso dia a dia, tem que ser pensado para ser utilizado de forma pontual e adequada
Eliza Samudio e Elize Matsunaga: a relação dos dois crimes com a Lei Maria da Penha
Se a lei fosse mais difundida e aplicada, talvez fosse possível salvar a vida da Eliza e evitar o assassinato cometido pela Elize
Uma reflexão sobre a forma de contribuir com o mundo em que estamos
Precisamos levar em consideração a saúde, o bem-estar, a relação com os outros e a forma como tratamos o meio ambiente
Mesmo quando remunerado, o trabalho do cuidado é desvalorizado
E estou falando de enfermeiras, assistentes sociais, babás, cuidadoras, domésticas, professoras de ensino fundamental
Como o trabalho do cuidado, que não é remunerado, se apresenta no seu dia a dia?
Essas tarefas, infelizmente, não são vistas como um trabalho formal, como uma atividade produtiva