Mulheres têm mais inteligência emocional do que os homens? Veja o que a ciência diz

Chá de Ideias de hoje é o chá de cúrcuma, que possui ação antioxidante e ajuda a aumentar os níveis de acetilcolina no nosso cérebro. A acetilcolina atua na formação de lembranças, no aprendizado e na atenção.





E tudo isso, aprendizado e atenção, está relacionado com inteligência. Vi publicada em um veículo de grande circulação a seguinte pergunta: mulheres possuem mais inteligência emocional que os homens? O que você acha?





Mas, para entender essa questão, primeiro precisamos saber o que é inteligência emocional.





A inteligência emocional é um conceito descrito cientificamente pelos psicólogos Peter Salovey e John Mayer e popularizado pelo livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. É a capacidade de compreender, utilizar e regular as próprias emoções e as emoções das outras pessoas de maneira equilibrada.





Ela possui cinco pilares: autoconsciência, autorregulação ou autogestão, automotivação, empatia e habilidades sociais. É muito importante para a tomada de decisões, para as relações pessoais e profissionais e também para a manutenção da nossa própria saúde mental.





Dito isso, vamos à pesquisa. Primeiro, que estudo é esse? Foi uma análise publicada na revista Emotion, que reuniu 1.279 artigos acadêmicos, com dados de mais de 609 mil pessoas em 76 países.





E o que essa pesquisa nos mostra? O resultado geral aponta que sim, em média, as mulheres apresentam melhor desempenho no reconhecimento e na compreensão das emoções.





No entanto, os resultados também mostram diferenças importantes. Homens e meninos apresentam pontuações mais altas em tarefas relacionadas ao controle dos próprios sentimentos, enquanto as mulheres se saíram melhor na gestão das emoções das outras pessoas.





A análise também identificou que esses resultados variam conforme o contexto. A diferença entre homens e mulheres é maior em determinadas situações, como no reconhecimento das emoções entre pessoas que ocupam posições de liderança, em comparação com aquelas que não são líderes. Também há diferenças entre setores predominantemente femininos ou mistos e aqueles formados majoritariamente por homens.





É claro que desenvolver boas habilidades de inteligência emocional pode representar uma vantagem competitiva. No entanto, colocar essa responsabilidade somente sobre os ombros das mulheres pode produzir um efeito contrário.





Resumo da ópera, antes que nosso chá esfrie: a inteligência emocional é importante não apenas no mercado de trabalho, mas também na gestão das diversas relações que estabelecemos em todos os âmbitos da nossa vida.





A inteligência emocional é importante para todo mundo, homens e mulheres.



