O que aprender com os casos dos pais de Vicente Pires (DF) e de Fortaleza (CE)

No Chá de Ideias desta semana, dois episódios envolvendo pais de crianças pequenas ilustram caminhos opostos na criação dos filhos. Em Fortaleza, um pai subiu ao palco para dançar balé com a filha que chorava durante a apresentação, acolhendo-a com empatia. Já em Vicente Pires (DF), outro pai agrediu uma criança de 4 anos durante uma festa escolar, alegando que o menino praticava bullying contra seu filho. Os casos exemplificam como atitudes paternas moldam o comportamento infantil: enquanto o afeto e o diálogo constroem vínculos saudáveis, a violência e a intolerância tendem a ser reproduzidas pelas crianças.



Mande ideias de assuntos aqui ( https://www.instagram.com/ilana_trombka/ ) e aqui ( https://www.linkedin.com/in/ilana-trombka-phd-4a1a34189/ ).



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).