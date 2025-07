Quem pauta o que você pensa? No 'Chá de Ideias', Ilana Trombka alerta para riscos das redes sociais

No novo episódio do videoblog Chá de Ideias, Ilana Trombka questiona quem determina o que cada indivíduo pensa. Ela alerta que as mídias — tanto de massa, como TV, rádio e jornal, assim como as redes sociais — acabam influenciando o pensamento coletivo, pautando o quê e sobre o quê as pessoas pensam. Ilana aborda sobre a importância de consultar várias fontes de informação, para romper as bolhas das redes sociais e construir uma opinião própria sobre uma base sólida. O chá da semana é o chá verde, que ajuda nessa tarefa de manutenção do foco. “Se queremos construir um mundo melhor, busquemos boas fontes de informação”, defende.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).