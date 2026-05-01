PL da Dosimetria: Congresso derruba veto e diminui pena de Jair Bolsonaro

O governo sofreu uma nova derrota no Congresso. Depois da rejeição ao nome de Jorge Messias para o STF, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto que reduz as penas dos condenados pela tentativa de golpe e pelos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro.



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