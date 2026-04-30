Senado derruba indicação de Jorge Messias ao STF
Foi a primeira vez desde 1894 que senadores rejeitaram indicação de presidente
O 'Conexão Record News' desta quinta-feira (30) entrevistou a professora de direito constitucional Lilian Cazorla para compreender os desdobramentos da derrota de Jorge Messias após sabatina de oito horas.
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