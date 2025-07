Morango do Amor: como a ciência explica a moda que conquistou o Brasil Por trás da casquinha crocante e do brilho perfeito, há muita ciência Ciência para o Dia a Dia|Camille Perella CoutinhoOpens in new window 28/07/2025 - 04h30 (Atualizado em 28/07/2025 - 04h30 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A febre do Morango do Amor se espalhou pelo Brasil, especialmente em festas juninas e confeitarias.

O diferencial está na calda vermelha e crocante, resultado de uma técnica de química de alimentos.

O vinagre, com seu ácido acético, previne a formação de cristais de açúcar e assegura uma cobertura perfeita.

Muitos que apreciam o doce desconhecem os processos técnicos que garantem sua textura e brilho.

Você pode não perceber, mas tem muita ciência por trás do Morango do Amor Reprodução/Instagram/@mayannecakes_

A febre do Morango do Amor tomou conta do Brasil. Das festas juninas às vitrines de confeitarias, ele virou estrela nas redes sociais e ganhou espaço como o doce da vez. Mas por trás dessa moda açucarada, existe uma história fascinante de ciência e, principalmente, de química de alimentos.

O que dá o charme ao Morango do Amor é a calda vermelha, brilhante e crocante que o envolve. Para que ela fique perfeita, sem formar cristais de açúcar, um ingrediente discreto entra em cena com uma função técnica essencial: o vinagre.

O ácido acético presente no vinagre desencadeia uma reação chamada hidrólise ácida da sacarose. Esse processo quebra o açúcar comum em duas moléculas menores, glicose e frutose, formando o chamado açúcar invertido. Essa transformação é o segredo para evitar a cristalização da calda, garantindo uma cobertura estável, lisa, brilhante e com aquela crocância que estala na boca.

É curioso perceber que, enquanto muita gente compartilha o doce nas redes sociais ou se encanta com a lembrança afetiva das festas, poucos sabem que há um controle técnico por trás do brilho e da textura da calda.

Outra curiosidade científica, agora na área da biologia, é que o morango não é um fruto. Na botânica, ele é classificado como um pseudofruto agregado, ou seja, o que comemos não é o fruto em si, mas o receptáculo floral que cresceu e ficou suculento. Os verdadeiros frutos do morango são aqueles pontinhos espalhados na sua superfície, as sementinhas.

No fim das contas, o morango pode até não ser fruto de verdade, mas tá fazendo um sucesso incrível na internet.

Fruta ou fruto? Na ciência, fruto é a estrutura que se forma a partir do ovário da flor e carrega sementes. Fruta, por outro lado, é usada em contextos botânicos e alimentares para descrever alimentos suculentos, doces ou comestíveis em geral, mesmo que nem sempre venham do ovário. Ou seja, nem toda fruta é um fruto.

