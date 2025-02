Calor provoca quinto recorde seguido de consumo de energia elétrica nesta segunda-feira Segundo dados do ONS, a demanda de carga atingiu 105.424 MW, e sistema de energia está respondendo de forma segura Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 24/02/2025 - 14h55 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h30 ) twitter

Semana terá temperaturas acima dos 30ºC WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24.02.2025

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) registrou mais uma quebra de recorde na demanda de carga instantânea no SIN (Sistema Interligado Nacional) em 2025. Nesta segunda-feira (24), às 14h49, os valores inicialmente apurados pelo Operador indicaram que a demanda alcançou a marca histórica de 105.424 MW. Esta é a quinta quebra de recorde na demanda máxima instantânea do ano.

O patamar mais elevado até então havia sido registrado na sexta-feira (21), com 104.732 MW. Em 12 de fevereiro foram 103.754 MW, em 11/2 (103.335 MW) e em 22/1 (102.810 MW). Esses valores foram superando o recorde de 102.478 MW, verificado em 15 de março do ano passado.

O valor representa a quantidade de carga elétrica demandada pelo país naquele momento específico, e não necessariamente o consumo de energia.

Esse resultado é influenciado pela onda de calor que atinge boa parte do país, com temperatura em torno de 36°C em algumas regiões.

Segundo o ONS, o recorde mostra que o sistema de energia está respondendo de forma segura à crescente demanda de carga. Estudos de planejamento mapearam as prováveis altas, preparando a operação para atender aumento na demanda de carga.

A demanda de carga vem sendo diretamente impactada pelas condições climáticas e altas temperaturas registradas em diferentes regiões do país.

“O SIN tem atendido plenamente à crescente demanda de carga que vem sendo registrada ao longo das últimas semanas, o que demonstra que o sistema elétrico brasileiro é robusto e opera com segurança”, afirma em nota.

Previsão de calor

O calor deve continuar. Conforme as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, os termômetros devem marcar máxima de 30°C e mínima de 21°C. A umidade relativa do ar oscila em torno de 51% e pode marcar até 45% nas próximas horas.

A terça-feira (25) também deve apresentar o mesmo cenário, ou seja, madrugada com termômetros na casa dos 21°C e céu com poucas nuvens. O sol brilha forte desde o amanhecer, o que favorece a rápida elevação das temperaturas. A máxima prevista é de 31°C, com os percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 44%. As precipitações típicas de verão ocorrem entre o meio e o fim da tarde de forma pontual e rápida.

As condições meteorológicas não mudam na quarta-feira (26), que mais uma vez deve apresentar uma madrugada com temperatura média de 21°C, sol entre poucas nuvens desde o amanhecer e máxima de 31°C nas horas mais quentes do dia.

