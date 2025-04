Governo arrecada R$ 191 milhões em leilões com bens de criminosos em dois anos Segundo o Ministério da Justiça, a quantia obtida em 779 certames eletrônicos foi revertida em políticas públicas de combate ao crime Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 03/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h00 ) twitter

Lamborghini Urus, ano 2018, avaliado em mais de R$ 1,5 milhão Divulgação/Cleber da Silva Melo/MJSP

O governo federal arrecadou R$ 191.157.353,56 na venda de bens apreendidos de criminosos em leilões realizados nos últimos dois anos. Entre os itens estão carros de luxo, barras de ouro, imóveis, joias, bolsas de grife, aeronaves e embarcações. Segundo o Ministério da Justiça, a quantia obtida em 779 leilões foi revertida em políticas públicas ao combate ao crime.

Só em um único leilão, realizado em julho do ano passado, foram arrecadados R$ 20,3 milhões com a venda de barras de ouro apreendidas em operações da Polícia Federal no Amazonas.

Neste ano, chamaram a atenção os leilões de carros de luxo, como um Lamborghini Urus, ano 2018, avaliado em mais de R$ 1,5 milhão, com lance inicial de R$ 1.149.348,75, e um Cadillac, modelo Escalade Premium, ano 2022, avaliado em R$ 1,2 milhão, com lance inicial de R$ 900 mil.

Segundo o ministério, os resultados desses certames eletrônicos indicam um incremento às ações de asfixia financeira de organizações criminosas e combate aos crimes cometidos no Brasil.

Os números arrecadados

Em 2023

Leilões realizados: 385

Ativos leiloados: 4.768

Valor arrecadado: R$ 96.036.620,57

Em 2024

Leilões realizados: 394

Ativos leiloados: 4.139

Valor arrecadado: R$ 95.120.732,99

Gestão

A apreensão e o leilão estão previstos em lei com o objetivo de acelerar a destinação de bens apreendidos ou sequestrados do tráfico de drogas e de crimes conexos. A lei permite a venda do patrimônio apreendido a partir de 50% do seu valor avaliado e a isenção de eventuais encargos anteriores à compra.

Os ativos têm destinação administrada pela Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos) e o repasse pode ser feito de forma direta, facilitando também o acesso dos estados a esses recursos.

Por meio da Diretoria da Gestão de Ativos, são promovidos leilões de bens e repasse dos valores adquiridos aos fundos especificados legalmente.

Entre eles estão, além do Funpen, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol), Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e Fundo Nacional Antidrogas (Funad).

