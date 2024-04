Conta em Dia |Do R7 e Ana Vinhas

Inscrição do concurso da Caixa, com salário de até R$ 14.915, termina hoje O valor da taxa é de R$ 50, para cargos de nível técnico, e de R$ 65, para cargos de nível superior; provas será em 26 de maio

A inscrição para o concurso da Caixa, com mais de 4 mil vagas em todo o Brasil, termina nesta segunda-feira (25). Mais de 1,3 milhão de candidatos já se inscreveram.

O valor da taxa é de R$ 50, para cargos de nível técnico, e de R$ 65, para cargos de nível superior. A inscrição pode ser feita pelo site da Fundação Cesgranrio.

Vagas de nível médio

• Técnico bancário novo, de carreira geral do banco - 2 mil vagas

• Técnico bancário novo, na área de tecnologia da informação - 2 mil vagas

Vagas de nível superior

• Médico do trabalho - 28 vagas

• Engenheiros de segurança do trabalho - 22 vagas

Salário

Para o cargo de técnico bancário novo, a remuneração inicial é de R$ 3.762,00. Já o concurso para as carreiras profissionais de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho, a remuneração inicial é de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente.

Todos os empregados contam, ainda, com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Vagas mais procuradas

A maior procura é pelo cargo de Técnico Bancário Novo (TBN), para encarreiramento geral no banco. Até a semana passada, ocorreram 1.016.048 de inscrições e 533.292 confirmações (pagantes e isentos).

Já para o cargo de TBN na área de Tecnologia da Informação (TI) ocorreram 106.564 inscrições e 55.922 confirmações (pagantes e isentos).

O cargo de engenheiro de segurança do trabalho recebeu 8.036 inscrições e 4.082 confirmações (pagantes e isentos). O cargo de médico do trabalho teve, até momento, 771 inscrições e 428 confirmações (pagantes e isentos).

Data das provas

As provas serão aplicadas em 26 de maio e contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação, para TBN, e prova discursiva, para nível superior.

Para o cargo de TBN, as cidades de realização de prova estão vinculadas ao polo escolhido pelo candidato no momento da inscrição, ou seja, aquele em que deseja trabalhar.

Para o cargo de TBN - Tecnologia da Informação, há opção por cidade de realização de prova diferente do polo de escolha.

Os aprovados serão convocados a partir de agosto de 2024 para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período.

Mais informações podem ser obtidas no edital do concurso ou na página Trabalhe na Caixa.

