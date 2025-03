Lamborghini, Cadillac e Land Rover; veja os carros apreendidos pela PF que serão leiloados Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza evento online com veículos apreendidos em operações contra lavagem de dinheiro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 20/03/2025 - 18h17 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h20 ) twitter

Lamborghini Urus, ano 2018, avaliado em mais de R$ 1,5 milhão Divulgação/Cleber da Silva Melo/MJSP

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai leiloar carris de luxo apreendidos em operação de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Entre eles, um Lamborghini Urus, ano 2018, avaliado em mais de R$ 1,5 milhão, com lance inicial de R$ 1.149.348,75. Outro destaque é um Cadillac, modelo Escalade Premium, ano 2022, avaliado em R$ 1,2 milhão, com lance inicial de R$ 900 mil.

São dois certames eletrônicos que estão abertos para pessoas físicas ou jurídicas e os lances devem ser feitos por meio do site do Leiloeiro Público Oficial. No caso do Lamborghini, as ofertas podem ser realizadas até 28 de março, às 17h.

Já no caso do Cardillac, o pregão também inclui outros três automóveis: Land Rover LR Velar P300SE RDYN (ano 2018), T Cross HL TSI AE (ano 2019) e Fusca 1300 (ano 1968). Os lances iniciais são, respectivamente, R$ 225 mil, R$ 67,5 mil e R$ 11.250. As ofertas podem ser feitas até 4 de abril, às 10h.

Todos os veículos foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) em uma investigação de lavagem de dinheiro. A comercialização é feita pela Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos) e o valor arrecadado será revertido para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal.

‌



Cadillac, modelo Escalade Premium, ano 2022, avaliado em R$ 1,2 milhão Divulgação/Paulo Tolentino/MJSP

Como participar

Os interessados pelo Lamborghini poderão conhecê-lo presencialmente em 26 e 27 de março, das 9h às 15h. O local de visitação será no Leilões PB — BR 230 com BR 101, Km 32,2, s/nº, Manguinhos, Bayeux (PB). O agendamento deve ser feito pelos telefones (83) 3045-9205 ou (83) 98706-3661.

Informações podem ser solicitadas pelo e-mail contato@leiloespb.com.br ou pelo telefone (83) 3045-9205.

‌



Os outros veículos também poderão ser vistos presencialmente em 2 de abril, das 9h às 12h e das 13h às 17h. O local de visitação será na Polícia Federal — Superintendência Regional do Distrito Federal (SAIS, Quadra 7, Lote 23, Setor Policial Sul). O agendamento deve ser feito pelo telefone (61) 98529-4788.

Informações adicionais sobre o leilão podem ser solicitadas por meio do e-mail contato@paulotolentino.com.br ou pelo telefone (61) 99983-1982.





