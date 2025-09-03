Pix Automático registra 29 mil operações em dois meses; veja como funciona Modalidade de pagamento, que entrou em vigor em 16 de junho, permite agendar contas recorrentes, como luz, telefone e escola Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Pix Automático começou a funcionar em 16 de junho PABLO DE LUCA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 04.07.2025

O Pix Automático registrou 29 mil operações em dois meses de funcionamento. A modalidade de pagamento, que entrou em vigor em 16 de junho, permite agendar contas recorrentes, como de energia, telefone, escolas, academias, condomínios, assinaturas, seguros, entre outras, que podem variar de valor de um mês para o outro.

Os dados são do painel sobre o meio de pagamento do Banco Central.

A medida faz parte de um pacote de novas funções do meio de pagamento instantâneo. Até o final de setembro, o Banco Central vai regulamentar o Pix Parcelado, que permitirá a tomada de crédito e o parcelamento.

Além disso, uma nova solução vai permitir a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos. A partir de 1º de outubro, uma nova funcionalidade vai acelerar a contestação de transferências.

‌



Os aplicativos dos bancos terão um dispositivo para o correntista fazer o registro sem precisar entrar em contato com a instituição.

Como funciona o Pix Automático

Tudo é feito pelo aplicativo do banco.

A empresa, que pode ser concessionária de energia, academia, escola ou serviço de streaming, envia solicitação ao cliente pelo aplicativo do banco.

O cliente recebe a solicitação pelo aplicativo do banco, define as regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito, e autoriza o Pix Automático.

Depois disso, os pagamentos serão realizados automaticamente nas datas programadas.

O valor das cobranças pode ser fixo ou variar de mês para mês.

Como é feito o pagamento

O banco do pagador agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo.

No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização.

O sistema vai fazer duas tentativas de cobranças. Se não houver saldo, outras tentativas serão feitas nos dias seguintes.

O Pix Automático não depende de uso de chaves, como número de telefone e CPF.

As transações podem ser realizadas com os dados bancários do recebedor.

O pagador pode cancelar a autorização do Pix Automático a qualquer momento pelo aplicativo do banco.

Segurança

Segundo o Banco Central, se houver algum problema no uso do Pix Automático, deve ser acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) por meio do banco onde tem conta. No link: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix-automatico.I

‌



Calendário de novidades do Pix

Pix Parcelado

Nova funcionalidade do Pix, que será lançada para a população e para os lojistas no fim de setembro .

. Será possível a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma transação Pix. Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo.

O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências.

Sistema de devolução

Autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) deve ser disponibilizado pelos bancos a partir de 1º de outubro .

. Aplicável somente para fraudes, golpes e crimes, é uma nova solução que permite a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos.

Essa medida não pode ser usada para desacordos comerciais, casos envolvendo terceiros de boa-fé e envio de Pix para a pessoa errada por erro do próprio usuário pagador (como erro de digitação de uma chave).

Pix em garantia

Ainda em desenvolvimento pelo BC, é esperado que esteja disponível somente em 2026 .

. Vai permitir que os recebíveis futuros de Pix sejam usados como garantia em operações de crédito.

Medida é voltada para estabelecimentos comerciais e empresas – não trazendo nenhuma mudança na forma como as pessoas físicas utilizam o Pix.

O objetivo é baratear o crédito ofertado para as empresas, principalmente para aquelas cujo uso do Pix é mais relevante.

