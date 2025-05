Receita ainda espera 5 milhões de declarações do IR até as 23h59 desta sexta Até as 15h, 40,8 milhões contribuintes haviam enviado o documento; expectativa é receber 46,2 milhões Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 30/05/2025 - 15h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h42 ) twitter

Prazo para a entrega do IR 2025 acaba nesta sexta-feira (30) ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.05.2025

A menos de oito horas para o fim do prazo de entrega, 40,8 milhões de contribuintes já haviam enviado a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Até as 15h desta sexta-feira (30), mais de 5 milhões de brasileiros ainda precisam acertar as contas com o Leão sem a necessidade de pagar multa.

A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam recebidas pela Receita até as 23h59. A perda do prazo acarreta uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode alcançar 20% do imposto devido.

Segundo o balanço das 15h, metade das declarações transmitidas (50%) foi feita no modelo pré-preenchida. Optaram pelo modelo simplificado 55,7%. Do total de contribuintes, 57,6% têm imposto a restituir, outros 22,2% têm débitos pendentes com a Receita Federal, e 20,2% não precisam pagar imposto.

Quem deixou para a última hora deve enviar o documento a tempo e corrigir qualquer erro ou falta de documentação depois. Além disso, é possível fazer uma declaração básica em menos de 10 minutos.

Aqueles que ao longo do ano passado receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 precisam entregar a declaração.

Como declarar

A maioria dos contribuintes utiliza o PGD (Programa Gerador da Declaração) do Imposto de Renda 2025 para computador. Para baixar, é preciso entrar na página da Receita Federal e seguir as orientações.

Além do PGD para computador, o contribuinte também pode fazer a declaração por meio do aplicativo e de forma online, pelo MIR (Meu Imposto de Renda), para computadores e dispositivos móveis (smartphones e tabletes).

A Receita oferece ainda a declaração pré-preenchida, acessível para quem possui conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Até o momento, 49% das declarações enviadas foram feitas por meio da modalidade pré-preenchida — número recorde em comparação aos anos anteriores.

Restituição

Hoje também a Receita libera o pagamento do maior lote de restituição da história. O valor é de R$ 11 bilhões para 6.257.108 contribuintes.

A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 já foi liberada. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Além disso, quem fez a declaração com saldo de imposto a pagar tem até esta sexta-feira (30) para quitar a cota única ou a primeira cota, em caso de parcelamento.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

