40% das geleiras do mundo estão em risco: entenda o impacto Especialista afirma que dados sobre aumento do gelo são distorcidos e reforça risco do avanço do mar Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 09/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 02h00 )

Jefferson Simões, glaciologista do Programa Antártico Brasileiro e professor titular da UFRGS, explica que, apesar de algumas áreas da Antártica registrarem acúmulo de neve, o continente perde massa de gelo — o que contribui para o aumento do nível do mar. A ideia de que o gelo está crescendo se baseia em distorções de dados, contrariando o consenso científico.

Monitoramentos por satélite indicam que o gelo global segue em derretimento acelerado, especialmente na Groenlândia, no Ártico e em geleiras tropicais. A elevação do mar pode chegar a 1,2 metro até 2100, afetando diretamente o Brasil.

