Almoço no Supremo: no fim, quem paga a conta? Por dentro da máquina: entenda as polêmicas envolvendo o custo de um encontro entre ministros para debater questões importantes do país Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vamos fazer um almoço. Um almoço para a gente discutir as questões do país, mas só um detalhe, quem é que vai pagar esse almoço? Depende, pode ser eu e você. Se a gente olhar por dentro da máquina.

O Supremo Tribunal Federal tava discutindo atrás das leis do artigo 19 do marco civil da internet e eles não se entendiam. Então o presidente disse: “Bom, vamos marcar o almoço e nesse momento e a gente discute.”

Olha o almoço no Supremo Tribunal Federal, eu vi no passado lá as compras que eles fazem lá, vinho com quatro medalhas, whisky da melhor qualidade, lagostim, etc. Nada contra o almoço. Agora é o seguinte, pensa comigo. Por que nós temos que bancar o almoço da máquina?

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.