Por dentro da máquina: comitivas de seguranças tornam viagens de políticos caríssimas Esses compromissos no exterior são mais caros do que parecem Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 02h00 )

Integrantes do Poder Público necessitam de seguranças, e isso é inquestionável. Mas, a necessidade uma comitiva de no mínimo dois seguranças em viagens internacionais de políticos tornam esses roteiros muito caros. Assim como os políticos, os seguranças precisam de passagem, alimento e acomodação. Por isso, essas viagens de autoridades são mais caras do que parecem.

