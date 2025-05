Alta do IOF pesa no bolso de quem consome fora do país Especialista alerta para impactos de novas taxas em compras internacionais, câmbio e relação com a OCDE. Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 ) twitter

Mozard Vierovski, mestre em Direito Tributário, criticou as recentes mudanças nas alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que afetam diretamente operações internacionais feitas por pessoas físicas. Ele destacou o aumento da taxa para compras com cartão de crédito no exterior, que passou de 3,38% para 3,5%, contrariando o compromisso do Brasil com a OCDE de reduzir esse imposto até 2028.

Vierovski também chamou atenção para o reajuste do IOF sobre operações de câmbio, de 1,1% para 3,5%, o que encarece viagens ao exterior. Já em relação aos investimentos internacionais, o governo recuou de um aumento previsto após pressão do mercado.

