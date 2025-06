Ataques de Israel adiam em meses o programa nuclear do Irã, diz especialista A análise é de Gunther Rudzit, professor de Relações Internacionais e doutor em Ciências Políticas Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os ataques de Israel a bases militares do Irã nos últimos dias vão adiar apenas em alguns meses o programa nuclear do país persa. A análise é de Gunther Rudzit, professor de Relações Internacionais e doutor em Ciências Políticas.

Segundo o especialista, as instalações iranianas atingidas até o momento são secundárias no programa nuclear do país. As bases do Irã para o enriquecimento do urânio, que permite a produção da bomba atômica, ficam dentro de montanhas, protegidas dos ataques externos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.