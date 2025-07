Aumento de queimadas acende alerta em São Paulo; autoridades intensificam fiscalização Autoridades intensificam fiscalização e combatem crimes ambientais Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Aumento de mais de 200% nos focos de queimadas em julho em São Paulo em comparação a junho.

Tenente da Polícia Militar alerta para práticas criminosas relacionadas a queimadas intencionais.

Queimadas para fins imobiliários e uso de balões explosivos são denunciados como crimes ambientais.

Fiscalização intensificada pela Secretaria de Meio Ambiente com multas severas para infratores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em entrevista, o tenente da Polícia Militar Maxwell de Souza alertou para o crescimento expressivo nas queimadas no estado de São Paulo. Ele relatou que o mês de julho já apresenta aumento de mais de 200% nos focos de incêndio em relação a junho, que havia registrado recorde de baixa.

O tenente também denunciou práticas criminosas comuns nesta época do ano, como queimadas intencionais para fins imobiliários e o uso de balões com artefatos explosivos. Ambos os atos são considerados crimes ambientais e têm gerado multas severas, reforçadas pela Secretaria de Meio Ambiente.

