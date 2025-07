Blefaroplastia cresce no Brasil e se destaca entre cirurgias estéticas mais realizadas Oftalmologista destaca que o procedimento pode ser funcional e não apenas estético Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

A blefaroplastia, cirurgia que corrige o excesso de pele nas pálpebras, tem ganhado cada vez mais destaque entre os procedimentos estéticos realizados no Brasil. Segundo Marco Negreiros, médico oftalmologista, a técnica vai além da estética: também pode ser indicada por motivos funcionais, quando o excesso de pele compromete o campo visual do paciente.

Embora pareça simples, a cirurgia exige precisão e deve ser feita por profissionais altamente qualificados. Realizada com sedação, a blefaroplastia é considerada segura e indolor, e já soma quase 250 mil procedimentos por ano no país, consolidando-se entre as mais procuradas do mundo.

