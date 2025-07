Oftalmologista fala sobre caso da mosca que gerou grave alergia nos olhos de influenciadora

A influencer Larissa Jesus dos Santos, de 27 anos, postou em suas redes uma reação alérgica, considerada por especialistas como choque anafilático, que obteve quando uma mosca entrou em um de seus olhos, causando uma ardência imediata seguida por um inchaço.



Para entender melhor o que fazer em casos como o de Larissa, que repercutiu na mídia, a oftalmologista Fabiana Blasbalg explicou durante uma entrevista para a RECORD NEWS quais seriam as ações devidas nesses momentos.



Segundo a especialista, quando acontecer esse tipo de reação alérgica nos olhos, especificamente as que envolvem inchaços rápidos, coceiras, ardência e vermelhidão, deve-se lavar a região com soro fisiológico e água filtrada a fim de tentar remover a maior quantidade de partículas alergênicas.



Além de higienizar, é necessário fazer compressas geladas, receber um atendimento médico especializado para a prescrição de colírios antialérgicos e evitar coçar os olhos, principalmente os portadores de alergias crônicas. Já a constante coceira pode trazer aos hospedeiros de alergias crônicas a predisposição ou uma progressão de uma doença na córnea, conhecida como ceratocone.



Mas caso o choque anafilático se agrave, é recomendado que se tenha em mãos uma caneta de adrenalina. “Ela salva vidas”, afirmou Fabiana Blasbalg, médica oftalmologista.