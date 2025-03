Bolsonarismo enfrenta crise política com processos no STF e investigação de militares Especialista aponta que o vácuo político criado pelo bolsonarismo pode abrir caminho para novos líderes de direita no Brasil Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 28/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O futuro do bolsonarismo está em jogo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentando processos no Supremo Tribunal Federal (STF) e a investigação envolvendo militares, que pode redefinir a política nacional.

Marco Antonio Teixeira, cientista político da FGV, analisa que o bolsonarismo enfrenta derrotas políticas significativas, criando um vácuo que pode ser preenchido por novos líderes de direita. A proposta de anistia perde força com o avanço das investigações.

Com o apoio ao bolsonarismo fragmentado, mobilizações como a de São Paulo podem ter menos impacto, levando a uma possível reconfiguração do espaço político da direita no Brasil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.