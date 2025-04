Brasil pode driblar crise global com força do agronegócio, aponta economista Especialista destaca que o país pode ser favorecido pela nova dinâmica do comércio e pela força do setor agrícola Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

A bolsa brasileira enfrenta um momento de turbulência em meio à queda global, mas segundo o economista Roberto Trere, o Brasil pode ser menos impactado do que outras nações. O especialista observa que, apesar da desaceleração econômica mundial, setores como o agrícola têm potencial para se beneficiar das novas dinâmicas do comércio internacional.

A transição do poder econômico dos Estados Unidos para a Ásia se torna cada vez mais evidente, com a China e a Índia ganhando destaque. Em contrapartida, os EUA, sob a liderança de Donald Trump, têm adotado medidas protecionistas, o que pode alterar as relações comerciais e influenciar ainda mais o cenário econômico global e local.

