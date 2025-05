INSS: saiba o que fazer para receber a aposentadoria ou a pensão atrasada Especialista alerta que a burocracia interna e os recursos judiciais atrasam o pagamento de benefícios Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 05/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 02h00 ) twitter

Muitos aposentados e pensionistas estão sofrendo com atrasos nos pagamentos pelo INSS. Segundo Mozart Carvalho, advogado especialista em direito do trabalho, a demora acontece tanto por conta da burocracia interna quanto por recursos obrigatórios quando o INSS perde alguma decisão.

Quem fica sem receber pode pedir a revisão dos valores atrasados, na própria agência ou na Justiça, para não perder poder de compra com a inflação.

