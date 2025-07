Centrão se distancia do governo e mira as eleições de 2026, aponta cientista político Especialista aponta oportunismo político do Centrão e alerta para riscos à governabilidade em ano pré-eleitoral. Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 01/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h00 ) twitter

Em entrevista, o cientista político e professor da ESPM Paulo Ramírez analisou os impactos da derrota do governo Lula na Câmara em relação à proposta de aumento do IOF.

Segundo o professor, o afastamento do Centrão tem relação direta com a queda de popularidade do presidente e a proximidade das eleições de 2026, fazendo com que partidos busquem novas alianças mais vantajosas, possivelmente com candidatos do campo bolsonarista.

Ramírez destacou ainda a contradição do Congresso ao rejeitar um aumento de imposto para a classe média enquanto aprovava, no mesmo dia, o aumento no número de deputados federais, o que gerará mais gastos públicos.

Para ele, a atitude reforça a imagem de um Legislativo dominado por interesses próprios, com pouca conexão com os desafios fiscais do país.

O professor também observou que a lógica eleitoral no Brasil gira de forma quase permanente, com campanhas e articulações ocorrendo mesmo fora dos períodos oficiais.

Essa antecipação, alimentada por pesquisas e cobertura da imprensa, enfraquece a governabilidade e fortalece figuras com maior poder econômico ou midiático — um fenômeno que, segundo Ramírez, favorece a perpetuação das elites no Congresso.

