Cirurgia bariátrica segue indicada mesmo com avanço de novos remédios Especialista destaca que o procedimento continua essencial em casos graves e deve integrar um tratamento individualizado e multidisciplinar Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 )

Apesar do avanço de medicamentos para o tratamento da obesidade, a cirurgia bariátrica continua sendo recomendada para pacientes com obesidade grave, especialmente aqueles com IMC acima de 40 e comorbidades como diabetes, hipertensão e apneia do sono. É o que afirma Carlos Schiavon, cirurgião bariátrico e presidente da ONG Obesidade Brasil.

Segundo o especialista, o tratamento deve ser sempre individualizado e envolver uma equipe multidisciplinar, incluindo apoio psicológico. Ele também ressalta que a cirurgia bariátrica se tornou mais segura nos últimos anos, graças a técnicas menos invasivas, como a videolaparoscopia.

