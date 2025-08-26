Cochilos à tarde podem melhorar o humor e a concentração, aponta especialista Segundo médico, pequenos descansos ao longo do dia ajudam no rendimento, mas exageros podem comprometer a qualidade do sono Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

O clínico geral e geriatra Paulo Camiz explica que cochilos curtos durante o dia, especialmente após o almoço, podem trazer benefícios importantes para a saúde, como melhora do humor, da concentração e do aprendizado. Ele lembra que até personalidades como Salvador Dalí, Napoleão Bonaparte e Winston Churchill recorriam a pequenos descansos estratégicos para manter o desempenho.

No entanto, o especialista alerta que cochilos prolongados podem atrapalhar o sono noturno e provocar sensação de cansaço, devido à chamada ‘inércia do sono’. Segundo ele, a necessidade de descanso varia de pessoa para pessoa, podendo ser diferente entre jovens e idosos, o que reforça a importância da disciplina para manter uma boa qualidade de sono.

