Consumo excessivo de vídeos rápidos afeta a saúde mental e dificulta a concentração Descubra o impacto do "brain rot" na sua capacidade de concentração e bem-estar Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 21/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 02h00 )

Ana Carolina Poiker, CEO da Bit Touch e do Instituto Labi, explica que o fenômeno conhecido como “brain rot” (cérebro saturado ou “cérebro podre”), esse conceito refere-se à sobrecarga do cérebro causada pela exposição contínua a conteúdos rápidos e fragmentados.

Essa saturação dificulta na concentração, redução da paciência e aumento da irritabilidade. Além disso, o consumo excessivo de vídeos curtos pode agravar quadros de ansiedade, pois o cérebro é atraído pela novidade, mesmo que o conteúdo seja irrelevante, prejudicando a atenção ao momento presente.

