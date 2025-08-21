Contas de gás em São Paulo disparam e moradores buscam respostas Aumento de tarifas gera preocupação e questionamentos à Comgás Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 ) twitter

Moradores de diversas regiões de São Paulo relataram um aumento significativo nas contas de gás referentes ao mês de julho, com casos em que o valor chegou a triplicar em relação à média anterior. A enxurrada de queixas levou a agência reguladora ARSESP e o Procon-SP a cobrarem explicações da concessionária Comgás, que nega reajuste recente na tarifa e atribui a alta ao frio intenso, ao maior consumo e a possíveis falhas na leitura dos medidores.

Nesta entrevista, você acompanha Marco Lopomo, diretor-econômico da Abegás, respondendo questões sobre o aumento nas contas de gás.

