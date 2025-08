Corrida: aliada da saúde ou vilã dos joelhos? Especialista explica Ortopedista destaca a importância do fortalecimento muscular para proteger articulações e evitar lesões Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 ) twitter

Marco Aurélio Branco, médico ortopedista, alerta para a importância dos cuidados com as articulações em pessoas que praticam atividades físicas como caminhada e corrida. Segundo ele, ambas as práticas aumentam a sobrecarga nos membros inferiores, com a corrida gerando impacto ainda maior em joelhos, quadris e tornozelos.

Para evitar lesões, o médico recomenda o fortalecimento da musculatura ao redor das articulações, prática essencial em todas as faixas etárias. Ele também destaca os riscos do excesso de peso, que sobrecarrega as articulações e, ao mesmo tempo, costuma estar associado à perda de massa muscular — combinação que pode agravar quadros de dor e desgaste.

RESUMO DA NOTÍCIA Corrida e caminhada podem sobrecarregar articulações, especialmente em pessoas com sobrepeso.

Fortalecimento muscular é essencial para proteger joelhos, quadris e tornozelos.

Excesso de peso pode agravar dores e desgaste articular devido à perda de massa muscular.

Cuidados com as articulações são importantes para todas as faixas etárias durante atividades físicas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

