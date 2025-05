CPF por desconto: prática comum em farmácias pode ser abusiva, alerta especialista Segundo advogado, empresas devem informar a finalidade do dado e obter consentimento claro do consumidor Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

A prática comum de solicitar o CPF dos consumidores em troca de descontos em farmácias e comércios pode ser considerada abusiva, segundo Stéfano Ferri, especialista em direito do consumidor. Ele explica que, embora seja legal pedir o dado, as empresas devem informar claramente sua finalidade e obter o consentimento explícito do cliente.

Ferri destaca que, em tempos de alta inflação, consumidores podem se sentir pressionados a fornecer o CPF sem compreender os riscos envolvidos, como o uso indevido ou vazamento de dados. Ele lembra que, em caso de falhas na segurança, as empresas podem ser responsabilizadas judicialmente.

