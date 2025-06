Criação da Petrobras no governo Vargas teve discussão sobre tarifas e nacionalismo Parece, mas não é: Debate ideológico marcou o nascimento da empresa Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criação da Petrobras nos anos 50 teve debate sobre nacionalismo Agência Petrobras

O país prende a respiração. Será que vai dar certo? O presidente defendeu em sua campanha eleitoral e agora está sendo cobrado por isso. Não pode recuar mesmo com forte pressão do setor de importação. É necessário criar empregos localmente, e não no exterior.

O aumento do êxodo rural em busca de melhores condições de vida nas cidades aumenta a necessidade de desenvolver indústrias que absorvam mão de obra. Para isso, é preciso uma política que beneficie a produção local e diminua a concorrência dos produtos importados, que são de boa qualidade e têm preços competitivos.

A solução foi divulgada aos quatro ventos durante a campanha eleitoral e mesmo nas regiões mais distantes da capital é motivo de debates entre políticos opositores e apoiadores do presidente da República. A solução passa pelo nacionalismo.

Os produtos devem sofrer a menor concorrência possível dos importados. Assim, o governo federal, com o apoio do Congresso, estabelece tarifas protecionistas. Os importados vão pagar imposto para entrar no país, só que vão ficar tão caros que o consumidor preferirá o produto nacional.

‌



A oposição, favorável ao liberalismo econômico, desenha um cenário desestimulador ao anunciar que os preços dos produtos nacionais não vão cair, a produção local não conseguirá atender o mercado e vai faltar produtos nas lojas.

Os apoiadores da imposição de uma tarifa protecionista argumentam que desestimular a importação faz equilibrar a balança comercial, sempre deficitária. O país mais importa do que exporta. O saldo comercial é negativo, o que desequilibra também a balança de pagamentos, uma vez que os dólares são aspirados para o exterior.

‌



O debate envolve políticos de direita e esquerda, estudantes, sindicatos, associações em geral e o cidadão comum. O nome pomposo da tributação imposta pelo governo sobre os importados é ”política de substituição de importações”.

Dê preferência ao que é nacional! A bandeira do nacionalismo econômico tremula também em outros setores, como petróleo, eletricidade, química, indústria pesada, aciaria e outras indústrias de infraestrutura.

‌



O setor comercial range os dentes. O partido do presidente acusa o setor de ser lacaio do imperialismo americano. Getúlio Vargas assume a liderança na política de substituição de importações e na defesa da fabricação no Brasil dos produtos análogos aos importados.

O que deve ser uma batalha econômica se torna uma disputa ideológica entre a esquerda e a direita. Comunistas, socialistas, petebistas apoiam a criação de um monopólio petrolífero para impedir a entrada em território nacional das Sete Irmãs, lideradas pela Standard Oil, a Esso.

Vargas está de volta ao poder em 1951 e lança o projeto O PETRÓLEO É NOSSO. A bandeira nacionalista ganha o Brasil e a Petrobras se transforma na redenção salvadora de uma nação condenada a exportar matérias-primas e produtos agrícolas de baixo preço. Sai um navio de café para pagar uma pequena embarcação de manufaturados estrangeiros.

O sonho de uma estatal petrolífera é atropelado pela razão social da empresa Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. Então, admite acionistas? Sim, mas a retórica é que, no fundo, ela é uma estatal, mesmo colidindo com os livros de economia que a definem como uma empresa de capital misto.

Muito jornalista não leu esse capítulo do livro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.