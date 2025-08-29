Decisão do STF pode alterar contribuição previdenciária e aumentar custo de contratação Entenda como a discussão sobre vale-transporte e vale-alimentação pode impactar o mercado de trabalho Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar em breve se a contribuição previdenciária patronal do INSS deve incidir também sobre os descontos de vale-transporte e vale-alimentação. A discussão gira em torno do artigo 195 da Constituição, que estabelece a base de cálculo da contribuição sobre “rendimentos do trabalho”, e da interpretação sobre se esses benefícios, oferecidos geralmente por convenção coletiva, configuram ou não parte do salário indireto.

Segundo o advogado tributarista Morvan Meirelles Costa Júnior, a decisão pode elevar o custo de contratação no país, já que aumentaria a base de cálculo das contribuições patronais, hoje fixadas em 20% sobre a folha salarial. Embora não deva alterar diretamente o salário líquido do trabalhador, a medida pode impactar as empresas, que passariam a arcar com encargos mais altos, refletindo no chamado “custo Brasil” de formalização do emprego.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.