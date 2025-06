Drones e falhas na regulação preocupam setor aéreo, alerta especialista Profissional comenta riscos recentes na aviação e critica a falta de transparência da ANAC em paralisação de exames técnicos Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

Francisco Lyra, aviador e especialista em infraestrutura aeronáutica, comentou episódios recentes que acenderam o alerta na aviação. Ele citou a queda de um Boeing 787 na Índia e o fechamento temporário do aeroporto de Guarulhos por causa de um drone. Segundo Lyra, drones não deveriam se aproximar de aeroportos, a menos que tenham sido modificados ilegalmente, e reforçou que colisões com aves representam risco bem maior.

Ele também criticou a suspensão repentina dos exames teóricos para pilotos e mecânicos pela ANAC, apontando falta de transparência e possíveis impactos negativos na formação de profissionais da aviação.

