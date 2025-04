Empresas terão novas exigências para garantir saúde mental no trabalho Especialista alerta para sanções em caso de descumprimento Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 ) twitter

A partir de maio de 2025, empresas brasileiras deverão se adequar a novas normas que visam proteger a saúde mental dos funcionários. As medidas incluem estudos sobre carga de trabalho, assédio moral e pressão por produtividade, além de treinamentos e canais seguros de denúncia.

Segundo Gabriela Maranho, especialista em direito trabalhista, empresas que não cumprirem as regras poderão sofrer sanções, como inquéritos civis e restrições em licitações. A responsabilidade pela implementação das medidas será dos departamentos de Recursos Humanos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.