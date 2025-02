Escaneamento de íris ganha espaço na criação de identidades digitais Tecnologia é investigada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e gera debates sobre segurança e transparência Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 22/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 02h00 ) twitter

A tecnologia de escaneamento de íris, apontada como alternativa à biometria facial, vem se destacando pela maior precisão e inclusão, especialmente em aplicações de segurança pública. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) acompanha de perto o avanço dessa inovação, analisando seus impactos na privacidade e na proteção de informações pessoais.

Para Nuria Lopes, professora de Filosofia do Direito na PUC-SP, a crescente adoção dessa tecnologia reflete uma transferência de poder dos estados para grandes corporações, o que exige mais transparência e regulamentação no uso dos dados. No Brasil, o debate sobre a monetização de informações pessoais também chama atenção, com abordagens distintas em comparação aos Estados Unidos e à Europa.

