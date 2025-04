Escrever à mão melhora memória e cognição, afirma neurologista Especialista defende o uso do lápis e propõe equilíbrio entre tecnologia e escrita tradicional para estimular o cérebro Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 21/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo Flávia Timbó, neurologista com formação pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo (IAMSPE), o uso do lápis estimula conexões motoras e sensoriais ligadas à linguagem. A especialista defende o equilíbrio entre tecnologia e escrita tradicional, sugerindo inclusive tablets com canetas como alternativa. A prática manual, além de fortalecer a memória, favorece o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.