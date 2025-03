Entenda o aumento dos casos de infarto entre os jovens no Brasil e saiba como se prevenir

O uso de cigarro eletrônico e o sedentarismo estão entre as principais causas do aumento dos casos de infarto entre os jovens no Brasil, diz o cardiologista Yuri Silva, em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (21). Segundo o médico, o hábito de vida do paciente é um fator determinante para provocar um ataque cardíaco.



“O estresse também influencia, sim, mas é uma causa secundária. O paciente deve ter um fator primário, como a causa genética. Hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, entre outras. Isto, aliado ao estresse e à privação do sono, pode culminar no entupimento das artérias do coração por placas de gordura, e o paciente pode vir a infartar”, explica o especialista.



O cardiologista também afirma que os sintomas de ataque cardíaco podem ser diferentes para pessoas que têm doenças associadas, como a diabetes. “Os sintomas podem ser atípicos para essas pessoas. É comum que elas sintam dor no estômago, mal-estar e desmaio”, conclui o médico. Segundo o Ministério da Saúde, as internações por infarto em pessoas com menos de 40 anos subiram 180% em 20 anos.