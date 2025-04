Fungo responsável por ‘supermicose’ é detectado no Brasil Especialista alerta para a disseminação de fungo resistente que desafia tratamentos convencionais Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 03/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h00 ) twitter

Gil Bernard, coordenador do laboratório de micologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, explica a descoberta de um fungo resistente a antifúngicos, responsável pela chamada “supermicose”.

Originária da Índia, essa infecção superficial de pele está se espalhando e se tornando difícil de tratar, devido à resistência do fungo aos tratamentos convencionais.

O especialista também alerta que, embora inicialmente não fosse um problema de saúde pública, a resistência crescente pode tornar essa condição uma preocupação no Brasil, exigindo tratamentos mais agressivos e prolongados.

